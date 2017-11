A Justiça Eleitoral do Tocantins, por meio da Escola Judiciária Eleitoral do Tocantins, realiza na próxima segunda-feira (13/11), a II Jornada Eleitoral, visando a capacitação dos públicos interno e externo sobre relevantes temas das Eleições 2018.

O evento de lançamento contará com as palestras "Eleições Limpas: Base para construção da democracia brasileira" e "Reforma Política e Sistemas Eleitorais", ministradas, respectivamente, pelo jurista e ex-Ministro Henrique Neves e o pelo Professor e servidor do TRE-RS Alexandre Basílio. As inscrições para o evento poderão ser realizados, clicando aqui.

A Jornada Eleitoral buscará também o desenvolvimento de ações voltadas ao fortalecimento de práticas democráticas na sociedade, buscando conscientizar o cidadão da importância da participação na vida política, não apenas como um direito, mas também como uma responsabilidade.

Em 2018, a EJE-TO dará continuidade a Jornada Eleitoral abordando outros temas como: Inovações legislativas, Registro de Candidatura, Propaganda Eleitoral, Condutas Vedadas, Prestação de Contas, entre outros.