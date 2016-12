O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está recrutando jovens de ambos os sexos para vagas de aprendiz ofertadas por empresa do segmento de telemarketing. Inscrições até 27/12 na unidade do Ciee na 104 Norte, Rua NE-03, Sala 1, Edifício São Carlos – Plano Diretor Norte, Palmas.

As vagas, para início imediato, requerem que os candidatos tenham entre 18 anos e 20 anos, ensino médio completo, boas dicção e ortografia, conhecimentos básicos em informática e disponibilidade para o exercício da aprendizagem nos períodos matutino ou vespertino. A jornada de trabalho é de 04 (quatro) horas diárias de segunda a sexta-feira, em período diurno, com salário mínimo proporcional à jornada de trabalho, mais benefícios sociais. O Programa Aprendiz Legal é realizado em parceria com a Fundação Roberto Marinho (FRM). Seu objetivo é ajudar as empresas a cumprir a Lei 10.097/2000, que traça as diretrizes para a aprendizagem profissional. O programa mescla uma carga horária de formação profissional remunerada na empresa, com aulas teóricas ministradas pelo Ciee, de acordo com a área de atuação do aprendiz.

O Aprendiz Legal é um programa de formação profissional oferecido pelo Ciee, com material didático elaborado pela Fundação Roberto Marinho. Destina-se a capacitar jovens de 14 a 24 anos, auxiliando, assim, as empresas a cumprir a Lei 10.097/2000, que determina a contratação de cotas de aprendizes, com incentivos fiscais e trabalhistas, como a contratação pelo tempo determinado de dois anos.

Seu principal objetivo é alinhar ainda mais a teoria à prática na empresa, para maior efetividade no desempenho dos jovens. Atualmente, o Ciee Palmas conta atualmente com mais de 330 jovens em capacitação no Programa Aprendiz Legal em empresas privadas e órgãos públicos parceiros da entidade.

Sobre o Ciee

Desde sua fundação, há 52 anos, o Cieejá encaminhou 16 milhões de estudantes para estágio e aprendizagem em 250 mil empresas e órgãos públicos parceiros. A marca confirma o crescente reconhecimento da eficácia do estágio e da aprendizagem em duas importantes frentes: como capacitação prática dos jovens para o mercado de trabalho e como fonte de recrutamento de novos talentos. O Ciee também desenvolve uma série de ações de assistência social, com total gratuidade aos beneficiados e destinadas, em especial, a segmentos em situação de vulnerabilidade social como: Programa de Educação à Distância, Inclusão de Pessoas com Deficiência, Alfabetização para Adultos, Desenvolvimento Estudantil e Profissional, Orientação e Informação Profissional, Orientação Jurídica Gratuita à População Carente (Projur), Cursos Gratuitos de Informática, além de Ciclos de Palestras, Concursos Literários – que estimulam a escrita e a leitura -, Feira do Estudante - Expo Ciee entre outros.