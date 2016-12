A deputada federal professora Dorinha Seabra Rezende (Democratas/TO) garantiu para a Universidade Federal do Tocantins (UFT) quase R$ 50 milhões. Primeiramente foram R$ 26.778.775,00 frutos da emenda de bancada apresentada pela democrata para o orçamento de 2017 e que foi acatada pelo relator setorial, deputado Sergio Souza (PMDB/PR), para dar continuidade no processo de implantação do hospital universitário.

E na última semana, foi liberado pelo Ministério da Educação, também via intermédio da parlamentar, mais R$ 20 milhões para a continuidade das obras nos câmpus da instituição. O total de novos recursos assegurados pela professora Dorinha para a UFT é de R$ 46.778.775,00.

A deputada Dorinha firmou compromisso de contribuir com a expansão da UFT e a construção do hospital universitário ainda no seu primeiro mandato com o intuito de garantir que o Tocantins possa ter o seu espaço de ensino e pesquisa, mas, sobretudo, de atendimento à população. “Esse hospital irá contribuir muito não somente na área de educação com projetos de pesquisa, mas também uma oportunidade de ofertar maior atendimento à saúde para os tocantinenses”, disse.