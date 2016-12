Nesta época em que tanto se fala de amor ao próximo, solidariedade, caridade e renovação de fé, sentimentos que embalam as festividades de final de ano, o Governo do Estado reforça a importância da doação de amor em forma sangue. Todos os Hemocentros do Tocantins estão com equipe pronta para receber os doadores que ajudam a manter os estoques abastecidos.

Segundo a enfermeira da área de Captação de Doadores do Hemocentro Coordenador de Palmas, Priscila Rodrigues de Souza, o final do mês de dezembro e início de janeiro são períodos críticos. “Graças a Deus sempre conseguimos atender as demandas, principalmente as de urgência e emergência. Esperamos não precisar ter que adiar cirurgias por falta de bolsas, por isso convidamos a população a nos ajudar, doando sangue para que neste período não falte”, declarou.

Priscila destaca que quem desejar praticar esse ato de amor, em Palmas, por exemplo, deve procurar a unidade do Hemocentro Coordenador e anexo do Hospital Geral de Palmas (HGP) de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h e aos sábados das 7h às 12h. “Excepcionalmente nos sábados 24 e 31 não abriremos para receber doações. Os trabalhos serão apenas para atendimento interno, mas em todos os outros dias estaremos prontos para receber doações”, ressaltou a enfermeira.

Servidor público, o piloto de avião, Jeferson Reis Júnior, contou que já fez o dever de casa neste final de ano. “Semana passada estive no Hemocentro e doei. Desde 2001 sou doador e sempre que sou convocado compareço, porque sei que o que faço pelos outros, Deus me dá em dobro. Só do motor do avião nunca ter me deixado na mão já é um grande presente divino”, brincou.

Quem pode doar

Para ser doador, segundo recomendações do Ministério da Saúde, é preciso ter entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias, pesar mais de 50 quilos, está em bom estado de saúde, ter alimentação saudável e comparecer à unidade coletora portando um documento oficial com foto. Homens podem fazer até quatro doações anuais com prazo de dois meses entre cada uma. Já as mulheres podem fazer três doações por ano, com uma com espaço de quatro meses. Em cada coleta é retirado um volume de 450 ml de sangue. Até o mês de outubro a Hemorrede do Tocantins recebeu mais de 18 mil doações.

Rede de Hemocentros

Central de Atendimento ao Doador Central de Atendimento ao Doador - Hemocentro Coordenador de Palmas.

Endereço: 301 norte, conjunto 02, LT 01

Telefones/Fax: 3218-3294/3232

Unidade de Coleta ao anexo do HGP

Endereço: 201 Sul, NS01, Conjunto 02, LT 01

Horário de atendimento: 07h às 18h

Telefones/Fax: 3218-7340

Hemocentro Regional de Araguaína

Endereço: Rua 13 de maio, nº1336,

Horário de atendimento: 07h às 18h

Telefones/Fax: 3411-2915/2916/2917

Unidade de Coleta e Transfusão de Augustinópolis

Endereço: Rua Anicuns, nº 200, Centro

Horário de atendimento: 07h às 12h30

Telefones/ Fax: 3456-1343

Unidade de Coleta e Transfusão de Porto Nacional

Endereço: Avenida Luis Leite Ribeiro S/N, Centro

Horário de atendimento: 07h às 12h30

Telefones/Fax: 3363-8321

Núcleo de Hemoterapia de Gurupi

Endereço: Rua 14 de novembro quadra 117, LT 08, Centro

Horário de atendimento: 07h às 12h30

Telefones/Fax: 3312-2237

