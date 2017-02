A Hemorrede do Tocantins está convidando doadores voluntários de sangue a colaborar com os estoques das unidades, tendo em vista as festividades e feriado de Carnaval se aproximam. Para manter os estoques em níveis satisfatórios, a unidade está realizando coletas externas e programadas.

Neste fim de semana quem colaborou para salvar vidas foram os voluntários do programa nacional “Mãos que Ajudam”, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Cerca de 50 voluntários e amigos da igreja compareceram ao Hemocentro Coordenador de Palmas para fazerem a doação.

A captadora de doadores, Priscila Rodrigues de Souza, parabenizou a atitude e lembrou que nesse período que antecede um dos grandes feriados nacionais as doações são de suma importância. “Essa foi uma ação maravilhosa. Em véspera de Carnaval estamos lutando para manter os estoques abastecidos e ficar bem preparados” disse.

Primeira vez doando sangue, o estudante Gustavo Santiago, de apenas 16 anos, contou que nessa primeira experiência ficou nervoso, mas nada que o impedisse de praticar o bem. “Fiquei um pouco nervoso, mas é um sentimento muito bom ter a oportunidade de compartilhar esse ato de amor ao próximo com as pessoas que realmente precisam. Me sinto muito bem fazendo isso”, ressaltou.

O líder eclesiástico da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Tocantins, Carlos Cleyton Moraes, disse ser grato pela oportunidade de ajudar muitas pessoas com um simples gesto. “Vejo como um ato de amor ao próximo. O pouco que nós fazemos é muito para quem recebe a doação de sangue, atestamos a importância do amor ao próximo nessa hora, onde doamos o sangue e não sabemos quem vai recebê-lo. Você está amando alguém que você nem conhece, nunca viu. Já diz a escritura que quando você está a serviço do próximo está somente a serviço de Deus”, destacou.

Dentre os objetivos da ação dos voluntários, estavam os de ajudar a elevar o estoque do Hemocentro de Palmas, que depende das doações voluntárias para ajudar pacientes de hospitais públicos e privados do Estado. A ação também visou mobilizar a sociedade para que também contribua e realize periodicamente doações de sangue.

Desejo de ajudar o próximo

Com um desejo muito grande de doar quando atingiu a maioridade, a escriturária Betânia Gonçalves, conta que precisou ganhar peso para ser uma doadora e depois que conseguiu nunca mais parou. “Assim que fiz 18 anos procurei o hemocentro no Piauí onde, eu morava, para doar. Não pude doar naquela ocasião devido ao baixo peso, voltei para casa e me esforcei em ganhar peso para conseguir doar. Comia bastante e subia na balança todo dia, voltei ao hemocentro quando adquiri o peso ideal e consegui fazer a doação. Desde então nunca mais parei” conta ela entusiasmada, acrescentando que essa é uma atitude importante. “De repente tem uma criança necessitando de sangue e eu, com muito sangue, posso ajudar”.

Com sangue raro e doador há 25 anos, o corretor Cláudio Barbosa, parabenizou a iniciativa da campanha e aconselhou as pessoas a também praticarem esse ato de solidariedade. “Essa é uma iniciativa fantástica de nossa igreja, uma campanha que realizamos com freqüência. Sou doador há 25 anos, meu sangue é raro, B negativo, e é de suma importância para o hemocentro. Aconselho a todos a doarem sangue, não apenas em campanhas, mas frequentemente. Aconselho a todos que pratiquem esse ato de amor”.

Confira datas e locais de captação neste mês de fevereiro

Coleta Programada - 01 a 18/02/17 - 7h às 18h - No Hemocentro Coordenador de Palmas e na Unidade de Coleta Anexo ao HGP. Doação da Universidade Católica (Projeto Criando Laços);

Coleta Externa - 08/02/17 – 7h às 12 e 19h às 22h - Cadastro de Medula Óssea na Universidade Católica - Av. Teotônio Segurado;

Coleta Externa- 09/02/17 – 19h às 22h – Cadastro de Medula Óssea. Será Realizado na Universidade Campos II -Rodovia TO-050, Lote 7, s/n - Loteamento Coqueirinho;

Coleta Programada- 18/02/17 - No Hemocentro Coordenador de Palmas. Doação do Instituto Federal do Tocantins.

Coleta Externa - 23/02/17 – 8h às 18h - Energisa - Quadra 104 Norte Rua NE 2, 12A - Plano Diretor Norte;

Coleta Programada - 24/02/17 – 14h às 18h - Plansaúde - Centro de Palmas.