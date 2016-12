A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) antecipou o resultado do vestibular presencial 2017/1 para esta quarta-feira, 21. Confira a lista de aprovados por câmpus e o resultado geral por câmpus no site da Unitins.

Na página Concursos e Seleções, disponível no Portal da Unitins, é possível conferir o Edital nº 007 - Resultado Final 1ª Chamada; e verificar a lista de aprovados dos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas. Constam também, os arquivos do resultado geral de cada um dos quatro câmpus da Universidade.