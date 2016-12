O prefeito eleito de Porto Nacional, Joaquim Maia (PV), apresentou o novo modelo de gestão que será implantado na cidade a partir de janeiro. “A nossa gestão será participativa, com a contribuição direta da sociedade portuense. Isso porque entendemos que esse é o jeito novo de governar. Foi essa proposta que defendemos na nossa campanha vitoriosa. A população acreditou nesse novo jeito de governar e será assim que vamos administrar Porto Nacional”, anunciou Joaquim Maia, na manhã desta quinta-feira (22), no auditório da Universidade Federal do Tocantins (UFT), em Porto Nacional.

O novo modelo de gestão proposto por Joaquim Maia para Porto Nacional passou por um enxugamento da máquina pública, reduzindo de 17 secretarias, como é atualmente, para apenas 12 na nova gestão. “Estamos adequando a prefeitura de Porto à nova realidade do país, onde é preciso reduzir os gastos públicos e diminuir o tamanho da máquina pública, para poder fazer mais por nosso povo. Foi por isso que reduzimos em cerca de 30% o número de secretarias, tornando a administração mais enxuta e mais focada no que realmente interessa, que é o atendimento de qualidade à população”, afirmou Joaquim Maia.

A redução feita pelo prefeito eleito de Porto prevê uma diminuição de quase 40% no número de cargos comissionados. Na atual administração da cidade, existem 337 servidores em cargos comissionados. Na nova gestão de Joaquim Maia, esse número passará para 247, um corte de 90 cargos em comissão. Isso causará um impacto positivo direto na folha de pagamento e no custeio da máquina pública. “Faremos mais com menos. Vamos que otimizar nossa gestão, trabalhar com foco no resultado e no bom atendimento ao cidadão”, explicou Joaquim Maia.

Secretariado

O prefeito eleito de Porto Nacional também anunciou a nova equipe de secretários. Segundo Joaquim Maia, a escolha foi feita baseada na capacidade técnica de cada um dos futuros gestores, que farão parte da equipe.

Algumas pastas foram fundidas, para reduzir o número de secretarias. A novidade é a criação da Secretaria da Juventude, uma promessa de campanha de Joaquim Maia com os jovens de Porto Nacional. “Essa é uma promessa de campanha que já estamos cumprindo. A criação da secretaria é para dar maior força às ações de auxílio e atendimento aos jovens de Porto”, comentou Joaquim Maia.

O deputado estadual Valdemar Júnior, um dos apoiadores da campanha de Joaquim Maia em Porto, também participou do evento.

Nova Estrutura de Secretarias

- Secretaria da Administração: José Antônio de Macedo.

- Secretaria da Saúde: Anna Crystina Mota Brito Bezerra.

- Secretaria da Cultura e do Turismo: Arnaldo Pereira Logrado (Arnaldo Bahia).

- Secretaria da Educação: Deusina Ribeiro Reis.

- Secretaria dos Esportes: Salmon Alves Pugas.

- Secretaria da Fazenda: Iomar Teixeira de Souza.

- Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade Urbana: Cleyovane Lemos Ribeiro.

- Secretaria da Juventude: Murilo Ferreira da Silva.

- Secretaria da Produção e do Desenvolvimento Econômico: Olímpio Mascarenhas dos Reis.

- Secretaria da Assistência Social: Verônica Tavares Fontoura Evangelista.

- Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente: Ronicia Teixeira da Silva.

- Secretaria de Governo: Fernando Manduca.