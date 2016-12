A Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins (OAB/TO), por meio da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, lançou, nessa quarta-feira, 21 de dezembro, a campanha “Não Compre, Adote!”, que incentiva a adoção de animais domésticos. Com a medida, a comissão visa que o número de animais abandonados nas ruas diminua, levando em consideração a soma do fator da castração.

Além disso, a comissão condena a situação em que as fêmeas, chamadas de matrizes, são mantidas por quem comercializa animais. “Em alguns casos, elas ficam em condições precárias, em locais minúsculos, sujos, sem ventilação, chegando até mesmo em algumas situações a nunca ver a luz do sol”, ressalta a advogada Naylane Lopes Botelho, membro da comissão.

Para a presidente da comissão, a advogada Luana Bergamin, a compra de animais alimenta esse mercado cruel de venda de vidas. Deste modo, esta campanha visa evidenciar essa prática cruel e criminosa e orientar a sociedade a adotar por um simples ato de amor. “Há um amigo esperando por você”, destaca a presidente.

Para adotar um animal ou ter maiores informações sobre o procedimento, a OAB-TO lista, abaixo, alguns contatos:

Colinas (Instituto Amigos Protetores de Animais de Colinas) – Melissa Betiol, 99972-3214

Gurupi (Associação Vitória dos Bichos) – Diane, 98405-5891

Paraíso (ONG) – Keila, 98102-5484

Palmas – Vaniele e Késia 98122-8987 e 98452-8189

Nas outras cidades, OAB recomenda que o interessado procure o CCZ de cada município para se informar sobre organizações protetoras de animais.