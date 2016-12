A sidra, bebida popular e tradicional neste período do ano, é a campeã da variação de preços dos produtos da cesta natalina em Palmas/TO. De acordo com pesquisa realizada pelo Procon, em oito dos principais supermercados da capital, a garrafa da sidra de 660 ml pode ser encontrada de R$ 2,99 a R$ 13,91, uma variação de prelo de 365,22%.

O objetivo da pesquisa, realizada anualmente pelo Procon, é verificar a variação de preços entre os estabelecimentos no período e facilitar as aquisições do consumidor e pode sair de casa orientado sobre onde encontrar os produtos mais baratos. A pesquisa da ceia natalina foi realizada entre os dias 20 e 22 de dezembro, na Capital, e inclui itens como azeites, bombons, carnes natalinas tradicionais, como peru e pernil, conservas, panetones, etc.

No total foram pesquisados 45 produtos. Além da sidra, outros produtos que apresentaram grande variação de preço foram panetone gotas de chocolate 500 g (325,54%), com valor máximo de R$ 25,49; e o azeite de oliva lata de 500 ml (309,66%), com o preço chegando a R$ 22,90.

O gerente de fiscalização do Procon, Magno Silva, explica que a pesquisa não considera a marca dos produtos, apenas a similaridade e o menor preço encontrado nas prateleiras. Por exemplo, um azeite só é colocado no mesmo nível como tem características semelhantes, como quantidade e composição, sendo que a marca é desprezada para efeito da pesquisa.

O Superintendente do Procon, Nelito Cavalcante, ressalta que o trabalho de pesquisa que vem sendo realizado periodicamente pelo órgão visa potencializar a concorrência entre os fornecedores para que o consumidor saia ganhando.

A pesquisa completa realizada nos supermercados de Palmas pode ser consultada no site do Procon (www.procon.to.gov.br) ou clicando em: goo.gl/gw834c