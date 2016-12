O senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO) conseguiu na última quinta-feira, 22, mais de R$ 6 milhões em recursos de emendas parlamentares para investir no Tocantins. As emendas são referentes ao exercício de 2016, e já foram liberados R$ 900 mil para manutenção e aquisição de materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde.

Para os municípios de Bom Jesus do Tocantins, Lavandeira, Aparecida do Rio Negro, Centenário, Rio Sono, Pugmil, Carmolândia, Araguaçu, Maurilândia, já foram liberados R$ 100 mil para cada.

Os investimentos na saúde não param por aí, foram empenhados R$ 135 mil para Colinas, R$ 150 mil para Bom Jesus do Tocantins, R$ 400 mil para Porto Nacional, e 970 mil para Palmas. Natividade, por exemplo, vai receber R$ 300 mil para ampliação do hospital regional e o Hospital Dom Orione, em Araguaína, R$ 500 mil.

Além do Ministério da Saúde, os empenhos ainda incluem verbas dos ministérios das Cidades e Integração. Foram empenhados R$ 225 mil para Taguatinga, R$ 325 mil para Pindorama e R$ 300 mil para Barra do Ouro, os montantes são para construção de pontes e aquisição de caminhões caçamba.

Colinas, Pindorama, Miracema, Porto Nacional, Tupiratins e Araguatins vão receber quase R$ 2 milhões para investir em pavimentação asfáltica.