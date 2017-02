O presidente do Incra, Leonardo Góes, comprometeu-se junto ao presidente do PSDB/TO, senador Ataídes Oliveira, em audiência nesta última quinta-feira, 2 de fevereiro, em Brasília/DF, a liberar o empenho de R$ 13,8 milhões em recursos para regularização fundiária do Tocantins. A intenção é que até o fim de 2017, cerca de 12 mil famílias sejam contempladas com o título de propriedade dos seus terrenos urbanos e rurais.

Ataídes destacou a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento do Estado e reafirmou seu compromisso com projetos de apoio aos beneficiários da Reforma Agrária. “Sem esse título de propriedade é impossível fazer financiamentos bancários e contratação de empréstimos junto aos bancos. O povo precisa ter recurso para trabalhar e fazer o Estado crescer”, destacou.

Das demandas do senador, ficou acertado ainda o empenho, até o final deste ano, de R$ 65 milhões para obras de infraestrutura tais como: bueiros, pontes, estradas de vicinais, poços artesianos e pequenas barragens, beneficiando mais de 10 mil famílias no Tocantins. “São milhares de famílias esperando solução urgente para assentamentos no Tocantins. E não adianta apenas garantir terra. É necessário dar qualidade de vida e moradia para a população”, salientou Ataídes.

UPA de Tocantinópolis

O senador Ataídes Oliveira também conseguiu recursos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tocantinópolis. Por estar localizada na região da Amazônia Legal, a unidade agora terá um acréscimo de R$ 360 mil no orçamento anual a pedido do presidente do senador que foi recebido em audiência pelo ministro Ricardo Barros.

A medida tem como objetivo promover e planejar o desenvolvimento da região de difícil acesso, que envolve nove estados brasileiros: Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima e parte dos estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. O acréscimo vai auxiliar no custeio da unidade de Tocantinópolis, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências.

“O acréscimo de 30% no orçamento mensal da UPA vai reforçar o atendimento dos casos de emergência e urgência em toda a região do Bico do Papagaio, isso demonstra o compromisso da gestão com a saúde pública, elevando a qualidade da saúde no município”, destacou o senador Ataídes Oliveira. Ele reforçou o compromisso de continuar atuando com firmeza junto ao Ministério da Saúde, em Brasília, para assegurar a melhoria do sistema de atendimento médico-hospitalar no Tocantins.