A Expedição Soja Brasil no Tocantins começa nesta segunda-feira, 6, em Alvorada/TO, e ao longo de toda a semana municípios de sul a norte do Estado vão receber o evento, que busca discutir várias demandas dos produtores no que refere a colheita da soja. Organizado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins (Aprosoja-TO), o evento também contará com a presença do Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Neri Gueller, no último dia da expedição, dia 11, em Goiatins, na Fazenda Paraíso.

Segundo a Aprosoja a expectativa é que sejam colhidos 2,5 milhões de toneladas de soja no estado para a safra 2017/2018. O presidente da Aprosoja no Tocantins, Ruben Ritter, explicou a importância dos produtores participarem da expedição, que está sendo realizada pela quarta vez no estado. “A união e formação de um bloco único de todos os sojicultores, certamente, aumenta a probabilidade de sucesso de nossas reivindicações”, afirmou Ritter.

Entre os assuntos a serem discutidos durante a expedição estão: o terminal integrador de Alvorada; substituição de reserva legal; venda de terra para estrangeiros; alterações na lei de proteção de cultivares; Lei Kandir; emolumentos; ponte de Porto Nacional; Ponte de Palmas; BR-235; asfalto de Campos Limpos até a Serra do Centro, entre outros.

A II abertura da Colheita de Soja no Tocantins e a VII Jornada Tecnológica da Coapa também vão acontecer na próxima sexta-feira (10/02), a partir das 9hs da manhã, em Pedro Afonso. Os eventos são realizados em parceira com a Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (Coapa), Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (Seagro), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Emprapa) e Aprosoja Tocantins.

Programação da Expedição

Primeiro dia - Segunda-feira (06/02)

A partir das 9hs na Fazenda Passo Fundo Rudimar Borghetti, em frente ao posto Shell Trevo sul de Alvorada. Direcionado aos produtores de Alvorada, Talismã, Figueirópolis, Gurupi, Sucupira, Peixe e região.

Segundo dia – Terça-feira (07/02)

A partir das 9hs na Fazenda Itajuba, Lavoura de José Leindecker, saindo de Santa Rosa para Silvanópolis (5 quilômetros à esquerda). Direcionado aos produtores de Santa Rosa, Dianópolis, Almas, Porto Alegre, Natividade, São Valério e região.

Terceiro dia - Quarta-feira (08/02)

A partir das 9hs na Fazenda Recanto das Araras, lavoura dos Irmãos Fronza, estrada de Silvanópolis para Monte do Carmo. Direcionado aos produtores de Silvanópolis, Porto Nacional, Fátima, Santa Rita, Brejinho, Monte do Carmo, Ipueiras e região.

Quarto dia – Quinta-feira (09/02)

A partir das 9hs na Fazenda Serra Dourada, Lavoura de Armin Scherer. Direcionado aos produtores de Aparecida do Rio Negro, Buritirana, Novo Acordo, Palmas, e região.

Quinto dia – sexta-feira (10/02)

A partir das 9hs - II Abertura da Colheita de Soja no Tocantins - na Fazenda Uruçu, Lavoura do Gilbertinho. Direcionado aos produtores de Pedro Afonso , Guarai, Tupirama, Santa Maria e região.

A partir das 9hs - VII Jornada Tecnológica da Coapa

Ato Público de apoio a retomada das obras da BR 235

Sexto dia – sábado (11/02)

A partir das 08hs na Fazenda Paraíso, Lavoura do Grupo Armelindo Munaretto (Rodovia TO 226 Km 48 Povoado Barra da Estiva). Direcionado aos produtores de Goiatins, Campos Lindos, Araguaína, e região.

Principais temas:

Presença do Secretário de Política Agrícola do MAPA Neri Gueller, em Goiatins, na Fazenda Paraíso, do Grupo Munaretto.

Às 19hs Jantar de Encerramento da passagem da Expedição Soja Brasil, no Tocantins, que acontecerá em Campos Lindos.