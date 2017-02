O presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargador Eurípedes Lamounier, recebeu visita cortesia da diretoria da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins (Asmeto), nesta segunda-feira, 6. Durante o encontro, os magistrados apresentaram os atuais desafios da magistratura tocantinense e receberam o apoio da gestão para o esforço conjunto de promover uma prestação jurisdicional cada vez mais eficaz.

Durante a visita, o presidente ressaltou que busca efetivamente o diálogo com os magistrados e frisou o compromisso com a administração do Judiciário tocantinense. “Faremos uma administração voltada para os interesses da prestação jurisdicional, mas levando em conta também os servidores e magistrados; esta é a razão maior do Tribunal de Justiça”, disse.

Para a presidente da Asmeto, Julianne Marques, o diálogo aberto com a presidência do Tribunal é fundamental para a jurisdição de primeiro grau. “É importante que a magistratura participe e contribua para uma justiça cada vez mais efetiva; nós conhecemos os problemas do primeiro grau, conhecemos os gargalos e podemos ajudar a presidência a encontrar soluções”, afirmou.