A reitora da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Isabel Auler, deve ser transferida nesta segunda-feira (6) ao Brasil. Ela retorna em UTI aérea para Palmas, onde dará continuidade ao seu tratamento de saúde após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante viagem de férias na Argentina. Isabel foi internada há 11 dias (no dia 26 de janeiro) na Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (Fleni), em Buenos Aires, e estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) até sexta-feira (3), quando a evolução positiva do quadro possibilitou a sua remoção para um apartamento simples no hospital.

"O quadro clínico de Isabel segue estável e com tendência de melhora. Ela está orientada, com movimentos preservados e reúne as condições necessárias para o transporte aéreo", informou nesta manhã o médico e professor da UFT, Neilton Araújo de Oliveira, que vem acompanhando o caso diretamente com a família e a equipe que atende a reitora na Argentina.

O voo trazendo Isabel e os filhos, Claudia e Renato, deve decolar em Buenos Aires à tarde e fazer uma escala em Brasília, e não há previsão de chegada em Palmas.

Conforme recomendação médica, Isabel não deve receber visitas além dos familiares mais próximos nesta fase da recuperação e reacomodação. "Sabemos que todos estão ansiosos aguardando este retorno, mas o mais importante no momento é assegurarmos tranquilidade e segurança à paciente em todo o trajeto", ressalta Oliveira, orientando para que sejam evitadas aglomerações no aeroporto e no hospital em Palmas durante a chegada da reitora.

Mensagem aos amigos

Ao deixar a UTI, na sexta-feira (3), Isabel usou o Facebook para enviar uma mensagem aos amigos que permanecem em vigília pela sua recuperação desde que a notícia de que ela estava hospitalizada se espalhou. "Agradeço pelas orações e confio que Deus me proporcionará um rápido restabelecimento. Estou certa que em breve estarei de volta para agradecer pessoalmente todos vocês e juntos realizarmos grandes ações!", publicou ela na rede social.