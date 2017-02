O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) abriu nesta terça-feira, 7, 11 vagas de estágio para estudantes de Administração, Enfermagem, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet, Ciências Contábeis, Técnico em Secretariado, Técnico em Informática em Palmas, Araguaína, Porto Nacional e Dianópolis. Também está sendo oferecida uma vaga para estudantes que estejam cursando a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio em Palmas.

Para concorrer, os interessados devem fazer o cadastro no site do IEL: http://sne.iel.org.br/sne/to e ficar atentos aos pré-requisitos e ao horário de estágio de cada vaga. Mais informações sobre as vagas podem ser conferidas nas unidades do IEL no Tocantins.

Confira as 11 oportunidades de estágio:

Código da Oferta: 1700049

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Administração

Semestre: 2º semestre ao 6º semestre

Valor da Bolsa: R$ 600,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: R$ 100,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: Apoio no controle de contas a pagar e a receber; atendendo ao público presencial e por telefone; apoio no agendamento de visitas e atendimentos jurídicos; gerenciamento de processos e clientes; organização e arquivamento de documentos. Vaga Nº 98582

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700048

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Administração

Semestre: 4º semestre ao 5º semestre 2

Valor da Bolsa: R$ 678,00

Local: Araguaína

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: R$ 200,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 08h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: Manuseio do sistema de cadastro de clientes; pré atendimento a clientes; agendar atendimentos; auxiliar na preparação de material e divulgação de cursos e eventos; organizar salas para reuniões e eventos. vaga Nº 98580

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700047

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Administração

Semestre: 2º semestre ao 6º semestre

Valor da Bolsa: R$ 678,00

Local: DIANÓPOLIS

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: R$ 200,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: Apoiar na organização e controle de atividades específicas; organizar e conferir documentação de processos, auxiliar no planejamento, desenvolvimento e implementação de projetos; auxiliar no pré-atendimento aos clientes; auxiliar na análise de contratos, indicadores e processos. Vaga nº 98581

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700046

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Sistemas de Informação, Sistemas para Internet

Semestre: 1º semestre ao 6º semestre

Valor da Bolsa: R$ 937,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Vespertino

Benefícios: R$ 135,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 12h00 às 18h00

Conhecimento Exigido: HTML5; CSS3; JAVASCIPT; CMS Joomla; Banco de Dados Mysql; PHP

Descrição da Vaga: Auxiliar as ações do departamento de marketing; auxiliar nas ações do departamento de arte/designer; programação front-end. vaga nº 98572

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700045

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Administração

Semestre: 2º semestre ao 4º semestre

Valor da Bolsa: R$ 680,00

Local: Porto Nacional

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: R$ 200,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: Triagem de clientes, elaboração de processos da unidade, apoio em eventos da unidade e do sebrae, conferência e arquivamento de documentação de processos, elaboração de planilhas, conferência e lançamento de dados nos sistemas institucionais, criação de processos pertinentes a unidade. Vaga nº 98568

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700043

Tipo de Empresa: Pública

Curso(s): Ensino Médio

Semestre: 1º semestre

Valor da Bolsa: R$ 203,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Matutino

Benefícios: R$ 132,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 08h às 12h

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: Auxiliar na recepção de documentos em geral, atendimento telefônico, arquivamento de documentos, alimentar planilhas no sistema, autuar processos, contabilizar itens no almoxarifado. Vaga Nº 98564

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700033

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Ciências Contábeis

Semestre: 1º semestre ao 7º semestre

Valor da Bolsa: R$ 500,00

Local: Porto Nacional

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: R$ 200,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 08H00 ÀS 12H00 E DAS 14H00 ÀS 16H00

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: Conciliação de contas, auxiliar no lançamento contábil e fiscal, atendimento ao público e telefônico, apoio na folha de pagamento. Vaga nº 98537

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700029

Tipo de Empresa: Pública

Curso(s): Técnico em Informática

Semestre: 2º semestre

Valor da Bolsa: R$ 555,00

Local: PALMAS

Vagas: 1

Período: Vespertino

Benefícios: R$ 6,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 13h00 às 18h00

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: Auxiliar no suporte ao usuário, apoio na configuração e instalação de programas, apoio na instalação e configuração de hardware e software, apoio na configuração de equipamentos de apoio na rede local. Vaga nº 98518

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700027

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Enfermagem

Semestre: 1º semestre ao 2º semestre

Valor da Bolsa: R$ 600,00

Local: PALMAS

Vagas: 1

Período: Matutino

Benefícios: Ausílio transporte

Horário: 08H00MIN ÀS 13H30MIN

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: Auxílio em consultório médico, digitação de laudos, receitas e auxílio nos exames. Vaga nº 98404

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700022

Tipo de Empresa: Pública

Curso(s): Técnico em Secretariado

Semestre: 2º semestre

Valor da Bolsa: R$ 555,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Vespertino

Benefícios: R$ 5,90 como auxilio transporte por dia estagiado

Horário: 13h às 18h

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: Apoio na elaboração de planilhas; organização de documentos; auxiliar no acompanhamento de contratações celebradas; atendimento ao público interno e externo. Vaga 98506

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700010

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Enfermagem

Semestre: 4º semestre ao 6º semestre

Valor da Bolsa: R$ 500,00

Local: PALMAS

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: AUXILIO TRANSPORTE

Horário: POR ESCALA

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: Apoio na preparação das pacientes para realização de exames; auxiliar a médica nos procedimentos de ultrassonografia.

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/portal.xhtml