O jornalista e escritor Núbio Brito está com novo livro na praça. Desta feita trata-se do título “Nos tempos do capotão”, publicado pela Editora Life, de Campo Grande/MS. A noite de autógrafos para o lançamento literário, acontece na próxima sexta-feira, 10, a partir das 19h30, no Centro Cultural Mauro Cunha, em Gurupi. Núbio Brito é também autor do livro “Tranqueira, Memórias de meu velho pai” publicado pela CIR Gráfica e Editora, de Goiânia/GO.

Visando a concretização da obra, Núbio Brito começou a trabalhar de forma incansável ainda nos idos de 2009, colhendo depoimentos e registros da memória do esporte gurupiense. Tal atividade lhe propiciou a seleção de interessantes relatos e imagens de pessoas que viveram os primeiros momentos das atividades esportivas da cidade.

O trabalho mostra de forma simples e objetiva o sentimento pela transformação desde os primeiros cortes de árvores, da capinação do terreno duro, da formação da primeira equipe, da aquisição do primeiro uniforme e da primeira bola. Homens como Rômulo Leitão Brito, João Borges Neto e outros mais, são exemplos de conquistadores que lutavam por seus objetivos, mesmo com as inúmeras dificuldades de um lugar sem as mínimas condições.

Detalhes

Para Núbio Brito a obra retrata o futebol como fenômeno da sociedade explorando os mínimos detalhes de um povo com costumes diversos. Destacando a relação do homem simples, suas dificuldades e o desejo de fazer o que gosta mesmo sem as mínimas condições de criar uma estrutura para a prática do esporte, ou seja, do futebol.

Detalhes como tipos de equipamentos e uniformes utilizados na época e os atletas, crianças, homens e mulheres que buscavam no esporte uma maneira de diversão, após o trabalho diário em seus respectivos afazeres. “Tive o privilégio de neste trabalho de estudo e pesquisas entrevistar alguns dos homens que fizeram parte desse contexto, ainda no princípio dessa história, entre eles, Rômulo Brito e João Borges Neto (Borginho). Tais personagens nortearam a compreensão acerca dos acontecimentos, sustentaram a opção metodológica e embasaram com depoimentos os fatos dessa história”, destacou.

Para Odir Rocha, médico e escritor, a obra “Nos tempos do capotão” poderia ser classificada como crônica histórica/esportiva, mas que extrapola os limites do resgate da história do futebol de Gurupi. “Vai muito mais além, em sua narrativa simples, que nos propicia uma gostosa leitura e que nos impede de parar de lê-la. Ele narra as proezas da bola de capotão na própria história de Gurupi, seu povo, seus personagens importantes em suas sadias e únicas diversões, num tempo sem rádio, sem tv e sem internet”, ressaltou.

O autor

Núbio Brito é formado em Jornalismo com especialização em Gestão Pública e Sociedade. Foi produtor executivo, editor, segundo apresentador do “Jornal Anhanguera” e incentivador da implantação do “Globo Esporte Tocantins”. Dirigiu o SBT em Palmas. Um ano depois ingressou na Comunicatins, hoje Redesat, onde trabalhou como coordenador de jornalismo esportivo até 2007.

Lançou o Jornal “Gazeta Esportiva do Tocantins” o primeiro impresso especializado em esporte no Estado além de editar a Revista “Sports do Tocantins”. Em 2007 começou a versejar suas atenções ao jornalismo online, e criou o Portal de notícias “www.fatosifotos.com.br” em parceria com seus filhos.

Como assessor de comunicação trabalhou nas prefeituras de Aliança do Tocantins e Porto Nacional e foi Secretário de Comunicação em Gurupi.