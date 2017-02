Na sessão desta terça-feira, 21, o jornalista Núbio Brito, foi homenageado pela Câmara Municipal de Gurupi, com uma Moção de Aplausos, pelo lançamento de seu livro “Nos Tempos do Capotão”, lançado recentemente na cidade.

O autor da moção foi o vereador Jair Souza (PMDB), que destacou que a concretização dessa obra é fruto de intenso trabalho de pesquisa de Núbio Brito, onde o autor faz um resgate histórico de importantes acontecimentos relacionados ao esporte em Gurupi.

Ainda, segundo Jair Souza, este trabalho literário mostra de forma simples e objetiva o sentimento pela transformação no que tange a prática esportiva na Capital da Amizade, desde os primeiros cortes de árvores, da capinação do terreno duro, da formação da primeira equipe de futebol, da aquisição do primeiro uniforme e da primeira bola.

“Por sua importante contribuição ao resgate da memória do esporte de Gurupi, Núbio Brito é merecedor de nossos aplausos”, destacou o vereador.

Agradecimentos

Bastante emocionado com a homenagem recebida, Núbio Brito agradeceu ao vereador Jair Souza pela iniciativa, bem como, à vereadora Mirian Lustosa (PMDB) e o vereador André Caixeta (PSB), que subscreveram a Moção de Aplausos e que teve aprovação por unanimidade por todos os parlamentares da Casa.

“Estou imensamente agradecido pelo reconhecimento público aqui externado por todos os vereadores em relação ao nosso trabalho literário e, em especial, ao vereador Jair Souza, pela iniciativa de nossos propor esta Moção de Aplausos”, concluiu Núbio Brito.