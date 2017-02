A pequena Ester, nasceu nesta quarta-feira, 8, em uma viatura do Corpo de Bombeiros. A mãe do bebê, Juanaína Pereira Buarque, 29 anos, acionou os militares por volta das 8h50min. Durante o trajeto até o Hospital Dona Regina, em Palmas, a mãe deu luz ao bebê.

A bombeira cabo Julie Rocha realizou o primeiro parto de sua carreira militar. "Quando chegamos ao local a parturiente estava com intervalos de contração de cinco em cinco minutos e a bolsa já havia rompido, fizemos o monitoramento e quando percebemos, o bebê já estava encaixado para nascer. Apesar de ter ficado um pouco nervosa a sensação foi muito boa", conta a bombeira.

Ainda em deslocamento, por volta de 9h18min, a criança nasceu e o parto foi realizado sem complicações. Os bombeiros fizeram o pinçamento do cordão umbilical e o corte foi realizado ainda na viatura na porta da unidade hospitalar com auxílio do médico. Mãe e filha foram encaminhados a Maternidade Dona Regina, onde permaneceram sob cuidados da equipe médica.