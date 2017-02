O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, realizou a primeira visita na região sul do País para conhecer os sistemas de videomonitoramento instalados nas cidades. O objetivo é ver como o sistema funciona e ter modelos para implantação no município, dando mais efetividade no combate à criminalidade. Na tarde desta terça-feira, 7, Dimas conheceu a Central de Videomonitoramento da cidade de São José, na região metropolitana de Florianópolis (SC).

Durante a visita, o prefeito foi acompanhado pela sargento Rose Meire, responsável pelo setor de operações do sistema, e também pela secretária municipal de Segurança, Defesa Social e Trânsito, Andréa Pacheco. "A visita foi bastante positiva. O sistema funciona muito bem e aumentou significativamente a eficiência do sistema de policiamento", destacou o prefeito.

Em viagem anterior, Dimas já conheceu o sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Curitiba.

Sistema catarinense

De acordo com a responsável do setor de operações, implantado há um ano e quatro meses, atualmente o sistema conta com 176 câmeras e esse ano deverão ser instaladas mais 150. Para trabalhar no sistema, são 12 operadores, sendo que a maior parte é de deficientes físicos.

Segundo a sargento Rose Meire, em janeiro de 2016, quando o sistema estava em implantação, foram registradas 47 ocorrências, entre identificação de suspeitos, arrombamentos, recuperação de bens furtados e de veículos. Já em janeiro de 2017, foram registradas 158 ocorrências que foram monitoradas pelo sistema.

BNDES

Nesta quarta-feira, 8, o prefeito está no Rio de Janeiro, participando de um evento no BNDES, onde buscará recursos para a iluminação pública.

Nestes evento, o BNDES estará apresentando aos prefeitos, empresas que atuam na prestação do serviço de iluminação pública e fabricantes de luminárias LED, sobre o apoio da instituição ao setor de iluminação pública.