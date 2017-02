A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau/TO) reúne coordenadores municipais de Saúde nesta quarta-feira, 8, em Palmas, em Reunião de Atualização do Calendário Nacional de Vacinação 2017. A reunião acontece no auditório da Reitoria da Fundação Universidade do Tocantins, a partir das 8h30min.

A atualização será oferecida a todos os municípios, ocorrendo em Palmas para os 81 municípios da Região Sul e Central do Estado. Em Araguaína, a mesma reunião ocorrerá entre os dias 14 e 17 de fevereiro para os 58 demais municípios que compõem a região Norte e Extremo Norte do Tocantins.

Segundo a enfermeira da Gerência Estadual de Imunização, Greicy Rivello, a reunião vai atualizar, especialmente, os novos servidores municipais. “Houve muitas alterações e como muitos funcionários são novos precisamos fazer essa reunião para atualização do calendário de vacinação 2017”, completou.

Mudanças

Entre as mudanças estão a inclusão de meninos no calendário vacinal contra o vírus HPV e a inclusão de meninas e meninos 12 e 13 anos no esquema vacina contra a meningite. A vacina tríplice viral também teve ampliação da faixa etária para adultos, que era de até 19 anos e passa a ser oferecida a adultos de até 29 anos em duas doses.

A vacina tetraviral que era oferecida somente a crianças menores de dois anos agora passa a ser oferecida a crianças menores de cinco anos. A mesma regra vale para a vacina contra a hepatite A, que também será oferecida a crianças menores de cinco anos, segundo a enfermeira. “No caso da vacina DTP A, que era administrada em gestantes a partir de 27 semanas, agora ela pode ser iniciada a partir da 20ª semana gestacional”, completou Greicy Rivello.