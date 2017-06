A Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins orienta aos municípios que ampliem a partir desta segunda-feira, 12, a oferta da vacina contra a gripe para a população em geral, enquanto houver estoque. A vacina para o público-alvo definido como prioritário foi mantida até o último dia 9.

A orientação da Gerência Estadual de Imunização é que os municípios contabilizem as doses necessárias para atender o esquema de segundas doses em crianças primo vacinadas (crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias). “Diante disso, recomenda-se que sejam reforçadas as ações no sentido de garantir a vacinação do público-alvo, reiterando a importância de alcançar altas e homogêneas coberturas vacinais”, reforçou a técnica da Greicy Rivello.

Até o último dia 9, o Tocantins havia vacinado 254.542 mil pessoas do público-alvo, totalizando 85,78% de cobertura vacinal, abaixo da preconizada, que é vacinar 90% do público alvo.

Integram o público-alvo da campanha, pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade – o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas - e os funcionários do sistema prisional.

Segurança

A vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B), é segura e considerada uma das medidas mais eficazes na prevenção de complicações e casos graves de gripe. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza.

À população em geral, o Ministério da Saúde orienta a adoção de cuidados simples como medida de prevenção para evitar a doença, como: lavar as mãos várias vezes ao dia; cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto; não compartilhar objetos de uso pessoal; além de evitar locais com aglomeração de pessoas.