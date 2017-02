A Comarca de Tocantínia está com as inscrições abertas no processo seletivo para provimento do cargo de secretário do Fórum. Os interessados têm até o dia 24 de fevereiro para garantir participação na seleção.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais com remuneração de R$ 3.357,06 + benefícios. Para participar da seleção, o candidato deve ser graduado em Direito, ter experiência e referências profissionais na área jurídica e disposição para o trabalho em equipe.

A participação no processo será efetivada mediante envio de cópia do currículo profissional, diploma e histórico escolar da graduação em Direito, foto ¾ e carteira de identidade digitalizados para o df-tocantinia@tjto.jus.br. O e-mail deverá ser enviado com o título: Inscrição Secretaria do Foro.

Após análise curricular, os candidatos selecionados serão convocados à entrevista pessoal, com data a ser informada pelo selecionador.