O presidente do Sebrae, Pedro Ferreira, e o superintendente, Omar Hennemann, visitaram na segunda-feira (6) o prefeito Joaquim Maia, em Porto Nacional. A visita teve o objetivo de estreitar as relações entre os gestores para a realização de importantes parcerias nos próximos meses.

A realização do II Encontro da Família MEI, evento direcionado aos Microempreendedores Individuais que teve a primeira edição em outubro de 2016 na capital, seria uma das parcerias propostas ao prefeito. O objetivo é reunir os empreendedores para um dia de cursos, contato com novas tecnologias e novos fornecedores e capacitações em gestão. O prefeito Joaquim Maia aprovou o projeto e se comprometeu a disponibilizar o local para a realização do encontro.

O superintendente Omar apresentou também o projeto da 2ª edição da Tecnópolis de Porto Nacional, uma exposição de produtos fabricados no município, permitindo que a população conheça o potencial das empresas instaladas e as novidades produzidas no campo e na cidade. Já para a Praia de Porto Real, o presidente Pedro Ferreira garantiu a parceria para a realização de um festival gastronômico durante a temporada de praia.

A Sala do Empreendedor também recebeu a atenção no debate dos gestores. Desta vez para discutir a readequação do espaço e designação de um agente de desenvolvimento para cada uma das unidades: na subprefeitura em Luzimangues e em Porto Nacional.

Por fim, o presidente e o superintendente fizeram um convite para que o prefeito Joaquim Maia participe do Encontro de Prefeitos que será realizado no dia 10 de março, em Palmas, onde o Sebrae e parceiros vão realizar palestras com prefeitos destaques no Brasil que conseguiram a reeleição a partir de boas ações governamentais, a exemplo de ACM Neto (Salvador) que já está convidado.

“Pode confirmar a minha presença e de minha equipe no encontro de prefeitos e, quanto aos projetos propostos, temos interesse de realizar todos aqui sim, porque temos uma grande parcela da população em busca de capacitação e precisamos criar oportunidades para geração de emprego e renda” destacou o prefeito Joaquim Maia.

Na avaliação do presidente Pedro Ferreira, a reunião foi excelente: “A receptividade do prefeito Joaquim Maia foi grande e de imediato já designou o encarregado que vai atuar, juntamente com a nossa gerente Luciana Retes, na concretização dos projetos aqui em Porto Nacional. Da mesma foram, vamos levar essa parceria à outras prefeituras do estado para que possamos atender mais e melhor os pequenos negócios do nosso Tocantins.”