O deputado estadual Paulo Mourão (PT), acompanhado do prefeito de Porto Nacional, Joaquim Maia (PV), participaram no final da tarde desta quarta-feira, dia 08, de uma audiência com a secretária da Educação, Juventude e Esportes Wanessa Sechim, para levar ao conhecimento da secretária a necessidade de construção de uma escola de tempo integral no Distrito de Luzimangues.

O parlamentar justifica o pedido, ressaltando que Luzimangues vem se desenvolvendo e por conta desse crescimento tem se elevado o índice populacional. “Hoje não há em nenhum lugar no Estado do Tocantins um local que vem crescendo de forma acelerada, como Luzimangues. É preciso que o Estado observe isso”, justificou.

“A população está aumentando e com isso parte da juventude que reside no distrito também. Esse crescimento elevado vem aumentado a demanda de alunos no distrito e a falta de estrutura física obriga os jovens a terem que se deslocar para estudar em outras regiões. Daí a importância de se construir uma nova escola para atender a demanda local”, reiterou.

Mourão ainda convidou a Secretária da Educação, para acompanhados do prefeito Joaquim Maia, fazer uma visita à Luzimangues para que Wanessa possa conhecer de perto a realidade local.

O prefeito Joaquim Maia reforçou o pedido, destacando que Luzimangues está em pleno desenvolvimento. “Hoje temos uma demanda grande de alunos, essa demanda vem crescendo em um ritmo muito alto e isso nos preocupa. Então Luzimangues necessita de uma nova escola para ampliarmos o ensino no local”, ressaltou.

“A população nos cobra um ensino a partir do sexto ano. Temos que agir pensando à frente, é uma defesa que fazemos de imediato porque sabemos da necessidade”, explicou o prefeito, destacando que já existe o local para a construção da escola e que pode ser discutida a questão de posicionamento. Wanessa Sechim disse que vai analisar a demanda apresentada pelo deputado e prefeito e estudar a viabilidade de atender a solicitação.