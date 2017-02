Servidores da Gerência de Atendimento do Procon-TO terão treinamento especial na próxima terça-feira, 14. Durante esse dia o serviço ficará suspenso, voltando a funcionar normalmente na quarta-feira, 15. O treinamento faz parte da rotina dos servidores que trabalham diretamente no atendimento ao público. A suspensão será apenas na sede, em Palmas, e no núcleo de Taquaralto.

O superintendente do Procon-TO, Nelito Cavalcante, explica que os servidores do setor recebem treinamentos pontuais periodicamente para aprimorar o atendimento ao público. “São os servidores que trabalham nos guichês e são os primeiros a terem contato com os consumidores que nos procura, orientando-os sobre qual o melhor caminho para resolver a demanda que apresentam”, explicou o superintendente do órgão, Nelito Cavalcante.

O superintendente esclarece que apenas os servidores da Gerência de Atendimento participarão do treinamento. Por isso, todos os demais departamentos do Procon-TO funcionarão normalmente. Quem tiver audiência de conciliação agendada, precisar protocolar algum documento, agendar palestra ou buscar qualquer outro serviço do órgão poderá fazê-lo normalmente.