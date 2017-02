A deputada federal professora Dorinha Seabra Rezende (Democratas/TO) viabilizou junto ao Ministério da Educação o recurso no valor de R$ 8.003.237,00, que já foi empenhado, para a construção de um Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Professores no Tocantins.

Esse centro tem a finalidade de capacitar e aprimorar as habilidades e conhecimentos fornecendo uma formação sólida e continuada em diversas áreas do ensino para os professores da Educação Básica.

A educação é a bandeira defendida pela Professora Dorinha na Câmara dos Deputados e a valorização do professor, segundo a parlamentar, é base imprescindível para um ensino de qualidade.

“O desafio de formar professores no Brasil deve ser enfrentado em diversos níveis. As licenciaturas recebem pouca atenção por parte das universidades e esse distanciamento produz uma falta de vocação para formar professores para a atual realidade da escola. A valorização da carreira docente passa não somente pela elevação do nível salarial, mas um conjunto de instrumentos que aperfeiçoem as condições de exercício profissional. Esse projeto busca valorizar a categoria e oferecer condições para que ela se aprimore e exerça a sua função com mais qualidade”.