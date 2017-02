O governador do Tocantins Marcelo Miranda, passou por exames médicos nessa quinta-feira, 9, no Hospital Unimed de Palmas, seguindo cronograma de tratamento de uma esofagite - inflamação do esôfago - e refluxo crônico.

De acordo com o médico gastroenterologista que acompanha o governador, doutor Jorge Zeve, Marcelo Miranda submeteu-se a uma segunda sessão de mucosectomia (técnica endoscópica que permite a remoção de lesões gastrointestinais presentes nas camadas superficiais da parede do tubo digestivo). O primeiro procedimento foi realizado há um mês e está prevista uma terceira sessão para os próximos 30 dias.

Por recomendações médicas, o governador continuará com uma dieta restrita à base de líquidos e comida pastosa, como forma de facilitar a digestão dos alimentos.

Marcelo Miranda seguirá com sua agenda de atividades, mas em função do tratamento de saúde, não poderá comparecer a evento em Pedro Afonso, nesta sexta-feira, 10, para abertura oficial da colheita de grãos da Safra 2016/2017. "O governador agradece profundamente as manifestações pelo restabelecimento de sua saúde, bem como as mensagens de apoio que tem recebido vindas de todo o Estado. Ele lamenta não ter cumprido, em função do tratamento de saúde que vem realizando, a agenda que estava prevista para Gurupi, no último dia 30 de janeiro, bem como a agenda desta sexta-feira, 10, quando estaria em Pedro Afonso", informou a Secretaria Estadual de Comunicação.

Internado

Marcelo Miranda passou por internação no dia 29 de janeiro, com sintomas de refluxo, quando foi submetido a endoscopia.