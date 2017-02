Em reunião institucional Semarh reforça atendimento do CAR aos municípios do interior

Os prefeitos dos municípios de Novo Alegre, Aurora do Tocantins, Combinado e o secretário do Meio Ambiente de Lavandeira estiveram na Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), em Palmas, com o objetivo de estreitar as relações institucionais e reforçar o atendimento do Cadastro Ambiental Rural (CAR), realizado pela pasta, nas quatro cidades tocantinenes. A reunião ocorreu nesta sexta-feira, 10, com a participação da secretária Meire Carreira e do subsecretário Fábio Lelis.

O prefeito de Combinado, Lindolfo Prado, informou que o município conta com cerca de 300 produtores rurais. “Sabemos que a Semarh realiza um cronograma de atendimento no interior e viemos solicitar um mutirão nos quatro municípios, pois nossa intenção é auxiliar para facilitar o acesso do produtor rural ao CAR”, ressaltou o gestor.

Já o prefeito de Novo Alegre, Fernando Pereira, adiantou que o grupo vem estudando as parcerias, pois o objetivo é criar o Consórcio Intermunicipal de Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura entre os municípios do Vale do Rio Palmas. “Vamos buscar ações e soluções em conjunto para que a população receba os benefícios de forma eficiente”, disse o prefeito.

A ação, segundo a secretária Meire Carreira, é positiva e mostra a preocupação dos prefeitos em atender uma demanda nacional, que é o CAR. “O objetivo da pasta é justamente de levar esse atendimento aos pquenos proprietários. Vamos realizar um cronograma para atender estes e os demais municípios”, reforçou.

Participaram da reunião também o secretário de Meio Ambiente e Turismo de Lavandeira, Rodrigues di Sousa e o prefeito de Aurora do Tocantins, Aloílson Cardoso.

CAR

O CAR é um dos mecanismos de fortalecimento da política de preservação ambiental, principalmente das Áreas de Preservação Permanente (APP), de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa.

Até o momento, foi realizada a adesão de aproximadamente 40 mil pequenos produtores rurais, o que equivale a cerca de 13 milhões de hectares cadastráveis, algo em torno de 57% do total, conforme o último balanço do CAR. Os dados também estão disponíveis no site da secretaria. O prazo final do cadastramento com benefícios, que se encerraria em maio deste ano, foi prorrogado e o cadastro pode ser realizado até dezembro de 2017

Para realizar o CAR o interessado pode acessar o http://site.sigcar.com.br/tocantins/ ou entrar em contato por telefone.