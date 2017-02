O Campus deParaíso do Tocantins do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), realiza o primeiro curso de Goalball ministrado no Tocantins nesta segunda-feira, 13.

O curso é gratuito, conta com a presença do jogador da seleção brasileira masculina de goalball, Leomon Moreno, medalha de bronze na Paralimpíada Rio 2016 e será ministrado pelo professor Gabriel Goulart Buds, da CBDV. O objetivo é capacitar educadores físicos em atividade que promova a inclusão de alunos que possuem deficiência visual.

Durante o evento serão discutidas a importância de atividades de inclusão nas aulas de educação física e realizada atividade prática, na qual os participantes poderão aprender como se joga a modalidade e como pode ser utilizada em sala de aula.

A parceria entre IFTO e CBDV surgiu quando o professor de Educação Física, Avelino Neto, do Campus Paraíso do Tocantins, resolveu incentivar todos os alunos da turma do 1º ano do ensino médio integrado em Informática a praticar o goalball, uma modalidade esportiva praticada por pessoas com deficiência visual, para estimular a integração de um aluno que tem problemas de baixa visão.

A aula foi um sucesso entre os alunos, eles mesmos produziram as traves, adaptaram a bola e buscaram o conhecimento das regras e da história da modalidade. O objetivo de integração também foi alcançado, isso porque o aluno com deficiência visual participou empolgado da atividade junto com os demais colegas.

A história foi parar nas redes sociais e rendeu muitas curtidas e compartilhamentos no Facebook, chamando a atenção da CBDV, que entrou em contato com o professor Neto e propôs a realização do curso.

As atividades acontecem hoje durante todo o dia das 8h às 12 horas e das 14 às 18h, no auditório e na quadra de esportes do Campus Paraíso, localizado na Rodovia BR 153, KM 480, Distrito Agroindustrial da cidade.

Saiba mais sobre o Goalbol

O goalball foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. A quadra tem as mesmas dimensões das de vôlei (9m de largura por 18m de comprimento). As partidas são realizadas em dois tempos de 12 minutos, com 3 minutos de intervalo. Cada equipe conta com três jogadores titulares e três reservas. De cada lado da quadra há um gol com 9m de largura e 1,30m de altura. Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores. O arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias. O objetivo é balançar a rede adversária.

É um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva, por isso não pode haver barulho no ginásio durante a partida, exceto no momento entre o gol e o reinício do jogo e nas paradas oficiais