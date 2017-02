No próximo dia 22/02, às 20h45, será exibido no Canal Brasil a estreia da série Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, apresentado por Úrsula Corona e produzido pela produtora tocantinense Tapioca Tour Entertainment, Sete Artes Produções, Indiana Produções, Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena (ITC) e Canal Brasil.

O Brasil sediou os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Palmas/TO, a mais jovem capital de Estado no País. Uma competição onde a união, a troca de conhecimentos e segredos ancestrais proporcionaram um intercâmbio cultural ao redor dos duelos esportivos indígenas. Foram mais de três mil atletas oriundos de 23 países de cinco continentes, presentes na série.

A série documental traz os bastidores da competição e mostra o espírito guerreiro de todos os participantes dessa festividade. No primeiro episódio, membros da tribo Pataxó, moradores centenários do sul da Bahia, povo indígena que fez o primeiro contato com os portugueses, no período da colonização do Brasil. Os Pataxós fortalecem a importância de levar a mensagem de preservação do meio ambiente à todo o Planeta e do reconhecimento de sua relevância para a história do Brasil.

Já os indígenas da etnia Maori, originários da Nova Zelândia, comentam a tradicional dança do Haka, ritual lendário de boas-vindas entre outros costumes. Da Guatemala desembarcam por aqui os descendentes dos Maias.

A cada capítulo, cultura, celebrações, costumes e esporte vão se encontrar, presenteando o público com riquezas e surpresas nos cinco episódios desta série.

A supervisão geral é de Marco Altberg, direção de Maria Clara, produção executiva de Kecia Ferreira.



Para mais informações sobre a série:

http://canalbrasil.globo.com/programas/jogos-mundiais-dos-povos-indigenas/

Trailer:

http://canalbrasil.globo.com/programas/jogos-mundiais-dos-povos-indigenas/materias/jogos-mundiais-dos-povos-indigenas.htm

http://canalbrasil.globo.com/programas/jogos-mundiais-dos-povos-indigenas/videos/5634379.htm