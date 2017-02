Foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), da Assembleia Legislativa do Tocantins, na manhã desta terça-feira, 14, Projeto de Lei N° 348 de novembro de 2016, de autoria do deputado estadual Mauro Carlesse (PHS) que reserva vagas para o primeiro emprego nas empresas prestadoras de serviços ao Estado do Tocantins, assim como nas concessionárias e permissionárias de serviços Públicos Estaduais.

Carlesse diz que o objetivo do Projeto de Lei é promover a inclusão social dos jovens por meio do mercado de trabalho, pois, muitos jovens têm se demonstrado inseguros quanto ao ingresso no mercado.

O Projeto de Lei, determina que, no mínimo, 10% (dez por cento) das vagas das empresas prestadoras de serviços ao Estado do Tocantins, sejam destinadas ao primeiro emprego.

Hoje o comercio é o setor que mais emprega e chama atenção dos jovens que querem iniciar no mercado de trabalho, pois não é exigida uma qualificação tão especializada. É também uma oportunidade dos jovens projetarem-se no mercado e buscarem alternativas além das necessidades de estarem empregados.