Nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, o público de Palmas e região vai encontrar o melhor da moda, gastronomia e música em um só lugar. Durante a realização do Liquida Moda e Festival Degust, que acontece no Centro de Convenções de Palmas, mais de 50 lojas de roupas, calçados, acessórios (masculino, feminino e infantil), além de artigos de beleza estarão oferecendo descontos de 30 a 70%, já os bares e restaurantes conhecidos da Capital oferecerão pratos por até R$ 15,00.

A entrada é gratuita e o horário de funcionamento das lojas será das 10h às 22h, a praça de alimentação funcionará a partir das 14h.

A abertura oficial, com a presença de autoridades e lojistas, acontece no dia 16, às 19h. O evento é uma realização da Fecomércio Tocantins, Abrasel – Associação de Bares e Restaurantes do Tocantins e Lilian Aredes e conta com apoio do Sebrae, Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa) e Prefeitura Municipal de Palmas.

Esta é a segunda vez que o Liquida Moda é realizado. “Nosso principal objetivo é proporcionar aos empresários a oportunidade de vender seus estoques e, consequentemente, ampliar atendimentos, aumentar sua cartela de clientes e movimentar a economia local, gerando renda e movimentação em nossa Capital”, explica o presidente do Sistema Fecomércio Tocantins, Itelvino Pisoni.

“Escolhemos realizar o Festival Degust em conjunto com o Liquida Moda por já ser um evento consolidado. Nosso objetivo é proporcionar um espaço que dê destaque à gastronomia tocantinense, bem como, divulgar os restaurantes associados, além de fortalecer o nome da associação”, comentou o presidente da Abrasel no Tocantins, José Ernesto Betelli.

Outros atrativos do evento são o Espaço Kids, totalmente gratuito e com a presença de monitores, e música ao vivo todos os dias.