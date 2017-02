O carnaval vai começar mais cedo no Serviço Social da Indústria do Estado do Tocantins, que realiza nos dias 20 e 21 de fevereiro, o “Sesi Folia” nas cidades de Palmas e Araguaína.

Os eventos, que serão abertos à toda a comunidade, são gratuitos e tem o objetivo de destacar a importância da prática de exercícios físicos com foco na melhoria da qualidade de vida e da prevenção para a promoção da saúde.

Em Palmas, o evento acontece no dia 20/02, às 19h, na Praça dos Girassóis (próximo à catedral) e contará com aulão de dança e treinamento funcional ao som do DJ Logan. Ao final do evento serão sorteados brindes entre os participantes.

Com aula de dança e ações voltadas à saúde, o Sesi Folia já é tradição em Araguaína e promete ser sucesso de público. As atividades no norte do Estado acontecem no dia 21/02, às 18h30, no Parque Cimba com a Master Class de Zumba e Ritmos como atração principal. Os participantes ganham o kit folião do Sesi e suco energético.

Já em Gurupi, a programação de pré-carnaval será voltada aos colaboradores das empresas clientes do Sesi que participam de um mini carnaval com marchinhas, dinâmicas, sorteio de brindes e muito mais.