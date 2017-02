Neste próximo domingo (19), mais de quatro mil candidatos devem realizar as provas para concorrer as 11 vagas ofertadas para posse imediata na seleção para cargos técnico-administrativos da Universidade Federal do Tocantins (UFT). O concurso público será composto de prova objetiva, com caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos. Os portões serão fechados às 9 horas para a categoria nível superior e às 15 horas para os candidatos de nível médio. Cada prova tem duração de três horas.

Os concorrentes podem checar o local de prova no site da Comissão Permanente de seleção (Copese), responsável pelo processo seletivo. De acordo com dados da própria Copese, dentre os mais de quatro mil inscritos no concurso, 130 são candidatos deficientes e 542 declarados pretos, todos concorrendo as duas vagas destinadas as cotas dos grupos.

O proponente deverá comparecer ao local das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente e do documento de identidade original. Mais informações estão disponíveis no edital.