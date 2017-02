No último dia permitido para apresentação de emendas parlamentares referentes ao orçamento apresentado pelo Executivo para 2017, esta quinta-feira, 16, o vereador Milton Neris que integra a Comissão de Finanças, expôs sua preocupação quanto aos número apresentados pela Prefeitura.

No Orçamento, o Município apresentou o direcionamento de 26,95% para Educação, que apesar de ser um valor Constitucional, fez com que Milton Neris se manifestasse a favor de sua elevação para no mínimo 30%. Segundo o Vereador, com os recursos previstos não é possível aumentar o número de vagas em Cmeis, para onde existem longas filas de esperas.

Ainda conforme o Vereador, na saúde, não consta verba suficiente para fazer o enfrentamento ao uso de drogas, assunto levantado pela Casa de Leis na última semana e considerado de relevância para a realização de uma audiência pública. ‟Qual recurso tem para desenvolver ações no CAPS AD?”, disse o parlamentar se referindo ao tratamento de pessoas com dependências ao uso de drogas.

Milton Neris ainda sugeriu que fosse realocado verba de eventos, shows, locação de tentas e outros pontos menos relevantes, para que fosse investido na saúde ampliando à oferta de medicamentos a população, inclusive os que não são de obrigação do Município, mas que fazem uma grande diferença na vida do palmense.

O Parlamentar lembrou ainda que no orçamento, o valor destinado ao Parque Industrial de Taquaralto que consta na Secretaria de Desenvolvimento Econômico é de R mil. ‟Não faz sentido, sem investimento não há como gerar emprego”, comentou o Vereador que disse ser necessária a realocação de verba da Secretaria de Infraestrutura para colaborar com as obras da localidade.

Concluindo, Milton Neris pediu apoio dos colegas parlamentares para aprovação das emendas que serão apresentadas com estes teores e que estão sendo elaboradas após estudo minucioso de viabilidade dentro das prioridades da população palmense.