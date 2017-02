A deputada federal Dulce Miranda (PMDB/TO) atendeu cerca de 60 prefeitos tocantinenses e recebeu as demandas dos municípios nos últimos três dias, no gabinete, em Brasília/DF. Além dos prefeitos, o deputado estadual Nilton Franco (PMDB-TO), mais de 20 vereadores e outras diversas lideranças comunitárias foram atendidas. Os gestores vieram de todas as regiões do Tocantins, especialmente do Sudeste, Centro e Bico do Papagaio e apresentaram programas, projetos e prioridades em políticas públicas para alocar recursos. Dulce se comprometeu a ir pessoalmente em cada ministério para solicitar a liberação de verba para as cidades.

Entre os prefeitos, estava o de Pedro Afonso, Jairo Mariano, que é presidente eleito da Associação Tocantinense de Municípios (ATM). A deputada se colocou à disposição para a futura gestão da entidade.

Dulce diz que continua a apoiar o desenvolvimento socioeconômico das regiões, das cidades e do campo. “Estou à disposição dos nossos municípios para buscar recursos nos ministérios e ajudar no desenvolvimento das cidades. Atendi cada prefeito e discutimos como posso contribuir com a gestão”, afirma.

Conforme a parlamentar, o apoio e atendimento aos gestores municipais não tem cor partidária. “Não estou pensando em política e sim em contribuir com a gestão dos prefeitos. Se eles tiverem sucesso, quem ganha é a população e o Tocantins. Esse é o meu interesse, melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, especialmente dos que estão em vulnerabilidade social”, destaca Dulce Miranda.