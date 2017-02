Está desaparecido desde a última segunda-feira, 13, o pastor da Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Colinas do Tocantins, Walyson de Sousa Santos, 24 anos de idade. A última vez que Walyson teria sido visto foi ao sair durante o dia para pagar despesa de ferragens que havia comprado para a construção da igreja que administra no município.

Na segunda, já à noite, o pastor teria encaminhado mensagem para a esposa dele, informando que estava chegando em casa e que o celular estava descarregando. Desde então, não apareceu nem ligou mais.

A investigação do desaparecimento está sob a responsabilidade da delegada Olodes Maria oliveira, da 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Colinas. Ao Conexão Tocantins, a delegada informou que ainda está sendo informada sobre o caso e que não tem mais informações para repassar, por enquanto. (Com informações do JM Notícias)