Com apoio especial da Prefeitura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a segunda edição do CarnaZumba, promovida na sexta-feria (17), pelo grupo de dança KWEC, foi um sucesso em Tocantinópolis. Para quem mais se destacou durante as coreografias, houve premiação de brindes.

A concentração do evento aconteceu na Praça Darcy Marinho e depois, equipe e integrantes seguiram em carreata pela avenida principal da cidade, com destino até a Praça da Bíblia, onde lá, grande quantidade de participantes já aguardavam ansiosos para o início das atividades.

Mesmo debaixo de chuva e ao som de diversos ritmos e coreografias, dezenas de pessoas (crianças, adultos e idosos) suaram a camisa no CarnaZumba, evento que deu início as comemorações do Carnaval 2017, na cidade. “Que este evento seja promovido mais vezes em nossa cidade. Acompanhados de belas coreografias, vemos que o evento conseguiu seu objetivo, que era oferecer diversão e além de tudo, promover o bem-estar físico a todos”, comentou uma das participantes.

Prevendo alguma adversidade, a Secretaria Municipal de Saúde dispôs durante todo o evento, uma equipe de saúde acompanhada de uma ambulância. E para que ninguém viesse a se desidratar, a Coordenação de Cultura distribuiu água mineral a todos participantes.

Além de favorecer a praticabilidade de atividades físicas, promovendo a interação entre os participantes, o CarnaZumba foi opção para quem deseja ter saúde e aspecto físico saudável, pois associado a praticabilidade de exercícios físicos, a dança é boa alternativa para quem quer sair do sedentarismo, sem contar na obtenção da perda de calorias, fator predominante para manter a forma e ficar de bem com a balança.

O coordenador municipal de Cultura,Celino Nunes, destaca que esse é apenas um dos diversos eventos que ainda estão por vir. “Este foi apenas o pontapé inicial de muitos eventos que serão promovidos durante este ano. Já estamos montando nosso cronograma de ações com respaldo do prefeito Paulo Gomes. Nossa meta é fazer um bom trabalho pautado em atender as expectativas da população”, afirmou.