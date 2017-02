O governador da Bahia, Rui Costa, inaugurou na última sexta-feira, 17, a Base Avançada do Grupo Aéreo da Polícia Militar (Bavan-Graer), que reforçará a segurança em todo o Oeste da Bahia. A solenidade contou também com a participação do presidente da Associação dos Produtores da Chapada das Mangabeiras (Aprochama), Edson Fernando Zago, e demais representantes das associações de agricultores da região, como o presidente da AIBA, Celestino Zanella; da Abapa, Júlio Cézar Busato; Cooperfarms, Luiz Pradella; e Sindicato Rural de Barreiras, Moisés Schmidt.

Com recursos de R$ 4,3 milhões, revertidos pelos agricultores, por meio do Programa da Agropecuária (Prodeagro) e execução do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra), a nova base aérea tem capacidade para abrigar duas aeronaves que serão utilizadas para o patrulhamento aéreo da região, além de dispor de um alojamento para 30 militares que trabalharão em regime de plantão.

“A PM da Bahia é formada por homens e mulheres que arriscam suas vidas para defender a sociedade. A função do Graer não é só para combater a crimes organizados, mas também, apoiar a segurança nas cidades em toda a região”, ressaltou o Governador Rui Costa durante a solenidade.

Para o atual presidente da Associação dos Produtores de Algodão da Bahia (Abapa), Júlio Busato, a obra representa a união dos agricultores em torno de um demanda importante para toda a população que vive na região. “Os agricultores entenderam a importância do Graer para melhorar a segurança pública. Juntos com o governo do estado, as prefeituras, Prodeagro e a patrulha mecanizada da ABAPA, os agricultores, juntos, estão ajudando a transformar a região e melhorar a qualidade de vida para quem aqui vive e produz”, reforça Busato, que foi presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) durante a execução do projeto do Graer.

Além de ser uma base de apoio para a toda a população, o presidente da Aprochama, Edson Fernando Zago, destaca também a inauguração do Grupamento Aéreo como apoio para a Polícia Militar coibir o roubo de defensivos e cargas de quadrilhas criminosas especializadas que atuam na região. “Já solicitamos que uma base da Polícia Militar também seja instalada na região da Coaceral, área agrícola de Formosa do Rio Preto, na divisa com o Piauí e Tocantins, que também vem sofrendo come este tipo de crime”, diz.

Localizada ao lado do Aeroporto de Barreiras, a Base do Graer tem área de aproximadamente 1.500m², cujo projeto contempla ainda sala de manutenção das aeronaves, sala de administração, almoxarifado, estacionamento para cerca de 25 veículos, depósito de inflamáveis, sala de capacitação, alojamento masculino e feminino para um efetivo militar, banheiros, refeitório, área de convivência, sala de ginástica, dentre outros espaços.