A cerimônia de posse da diretoria, gestão biênio 2017/2019, da Associação Brasileira de Odontologia Seção Tocantins (ABO-TO), foi realizada neste fim de semana com a participação de representantes da área da odontologia e saúde em geral.

O presidente da ABO Nacional, Luiz Fernando Varrone, comentou a transição da diretoria e como o momento é importante para o avanço da entidade. “Toda mudança traz um quê de novo e isso oxigena a entidade. São pessoas diferentes com a mesma preocupação da classe. Eu vejo a ABO-TO crescendo ao longo do tempo, todos os presidentes que passaram deixaram sua marca, e eu acredito que essa nova gestão tem uma possibilidade muito grande de fazer uma coordenação qualificada e muito progressiva”, destacou o presidente da ABO Nacional.

O presidente do Conselho Federal de Odontologia, Juliano do Vale, reforçou a cooperação que vêm sendo realizada pelas entidades. “Essa parceria está sendo construída há muito tempo, eu acredito que não vá sofrer nenhum tipo de alteração até porque o presidente empossado participou dessa construção como membro da diretoria. A entidade só tem a ganhar cada vez mais com pessoas comprometidas e com a parceria entre todas”, salientou o presidente do CFO.

O ex-presidente da ABO-TO, José Cláudio Lóis, avaliou a sua gestão e comentou sobre a nova diretoria. “Trabalhamos muito nesses quatro anos, aumentamos a quantidade de cursos, realizamos muitas ações, aquisições e melhoras estruturais. Os cursos oferecidos e congressos que nós realizamos, principalmente esse último Meeting, foi um sucesso de público e de renda para a Entidade. Foi uma gestão positiva, comprometida e séria, além de uma preocupação grande com a parte financeira da Associação. É bom que novas pessoas assumam a direção, são pessoas mais novas que com certeza vão dar outra visibilidade para a ABO com o mesmo comprometimento”, disse o ex-presidente.

O presidente da ABO-TO, Frederico Valadares, destacou todos os presidentes e equipes que passaram pela Associação e reforçou o compromisso da nova diretoria com a Entidade. “Todos nós que estamos na ABO-TO e todos que já passaram, querem contribuir com a odontologia, e esse é o nosso papel e sabemos qual é a ação e o objetivo. Eu junto com os amigos que fazem parte dessa diretoria, tenho certeza que iremos contribuir muito com a ABO Tocantins”, finalizou o presidente.