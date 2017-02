A Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins intensificará as ações de fiscalização náutica no feriado do carnaval no intuito de garantir a segurança da navegação e de salvaguardar a vida humana nos rios e lagos da sua jurisdição.

Durante as ações da Capitania serão verificadas a regularidade das embarcações e a habilitação dos condutores. Em especial, serão observadas a Carteira de Habilitação de Amadores (CHA), para quem estiver conduzindo embarcações de esporte e recreio, a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), quando da condução de embarcações para transporte de passageiros, os coletes salva-vidas, a capacidade máxima de transporte de pessoas e/ou cargas e o Título de Inscrição da Embarcação (TIE).

Recomenda-se aos cidadãos que tenham especial atenção quanto aos itens de segurança. Da mesma forma, ressalta-se a importância de:

1- Respeitar a lotação máxima da embarcação;

2 - Manter os extintores de incêndio em bom estado e dentro da validade;

3 - Informar o seu plano de navegação e/ou o seu destino para os funcionários da garagem de barcos, parentes, amigos ou vizinhos;

4 - Conduzir a sua embarcação com prudência e em velocidade compatível, evitando acidentes e riscos desnecessários;

5 - Se ingerir bebidas alcoólicas, passar o timão a alguém habilitado para conduzir a embarcação;

6 - Manter a distância regulamentar das praias e dos banhistas (200 metros);

7 - Respeitar a vida, ser solidário e prestar socorro quando necessário; e

8 - Não poluir os rios e lagos.