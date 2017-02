Entre os dias 23 a 28 de fevereiro, Porto Nacional será um dos pólos oficiais do carnaval do Tocantins, com uma festa irreverente e democrática, onde fomentará e estimulará a vivência de todas as sonoridades. E, seguindo orientações do prefeito Joaquim Maia, o evento trás propostas de valorização da cultura local. Assim o carnaval portuense chega com um diferencial este ano, tendo a programação do Carnafolia composta em sua maioria por artistas regionais.

Porto Nacional tem na sua história, a tradição de ter tido os melhores carnavais da região com momentos de valorização de seus artistas. Nos últimos anos essa atenção foi deixada de lado e, buscando resgatar a força cultural e artística dos portuenses é que o gestor municipal, Joaquim Maia, juntamente com o secretário municipal da Cultura e do Turismo, Arnaldo Bahia fez questão de que no palco estejam os artistas da terra.

Para o secretário da Secult, é possível conseguir realizar um calendário carnavalesco de qualidade sem esquecer as raízes portuenses. Além disso, o Carnafolia 2017, contará com uma mega estrutura de palco, luz, som, e segurança com ambiente amplo e agradável, que permitirá aos artistas regionais um público significativo para conhecer e divulgar seus projetos. Ressaltando que, a diversidade cultural popular de Porto Nacional poderá ser vivenciada pelo público.

Porto Nacional está pronta para espalhar alegria nesse Carnaval, com artistas regionais se apresentando tanto no Circuito Popular, quanto no Circuito Beira-Rio. Onze bandas regionais, além dos Tambores do Tocantins e o Desfile da Cobra Buíuna, abrilhantarão a festa. Veja a programação:

Quinta-feira 23/02

- 20h- Banda Cobra D’água e Orquestra Big Band

Sexta-Feira 24/02

-08h- Buíuna, Bonecos Gigantes e Tambores do Tocantins – Praça Nossa Senhora das Merçês

- 22h - Banda Ministério GE – Circuito Beira-Rio

- 00:00h - Daniel e Samuel – Circuito Beira-Rio

Sábado 25/02

22h – Banda Belelê – Circuito Beira-Rio

00:00h – Saia Rodada Elétrica

02h - Maykinho Top – Circuito Beira-Rio

Domingo 26/02

17h – D’Vinil

22h - Cleybim e Betão –

00:00h- Papazoni –

02h – Daiane Paulino

Segunda-feira 27/02

22h- Banda Jovem Samba

00:00h – Tatau

02h - Juarez Falcão

Terça-feira 28/02

22h - Marcelo e Adriano

00:00h – Israel e Rodolfo

02h - Tambores do Tocantins

17h- Doce Balanço –

16h- Caçada a Buiúna e os Bonecos Gigantes – Praça do Centenário

17h - Caçada a Buiúna e os Bonecos Gigantes- Matinê/Circuito Beira-Rio