O presidente da Câmara Municipal de Palmas, José do Lago Folha Filho recebeu na manhã desta quarta-feira, 22, o gerente da unidade de Defesa de Interesses da Indústria, José Roberto Fernandes e a técnica de Assuntos Legislativos, Lísia Daniella Ferro, ambos da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto).

Desde que assumiu a presidência da Câmara Municipal, o vereador Folha passou a estabelecer uma relação institucional mais estreita com outros poderes e órgãos do Estado. Foram realizadas visitas ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas do Estado e à Assembleia Legislativa.

No encontro, foi firmada a realização de uma agenda conjunta para que o segmento possa conhecer as proposituras e projetos que tramitam na Casa de Leis da capital e que impactam o setor e para que possam apresentar aos parlamentares as sugestões da área. “Vemos a necessidade de apresentar o ponto de vista do setor industrial junto ao legislativo para que as leis possibilitem um ambiente favorável para o setor produtivo”, destacou Fernandes.

O presidente da Casa, José do Lago Folha Filho pontuou alguns projetos que estão em avaliação na Câmara que podem impactar economicamente o município e destacou como positiva a abertura. “É muito importante essa aproximação para que o legislativo possa conhecer mais a fundo as necessidades do setor que é tão importante para o desenvolvimento da Capital. Temos interesse nessa aproximação, passamos por um momento no qual todos os setores devem se unir para avançarmos”, afirmou.

Folha ainda ressaltou o novo modelo de gestão que está em implantação no parlamento. “Temos pautado nosso trabalho nos pilares da transparência, austeridade e na aproximação da população e dos setores da sociedade”, enfocou.