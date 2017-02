De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Estado (Sintect/TO), aconteceu nessa quarta-feira, 22, mais um assalto em agência dos Correios no Tocantins, desta vez na de Babaçulândia.

Segundo o sindicato, dois bandidos armados entraram na unidade no final do expediente e anunciaram o assalto, após terem se passado por clientes. Após render a funcionária que estava no local, os bandidos levaram a mesma para a sala do cofre e faziam ameaças a todo instante, solicitando a abertura do mesmo.

Durante a ação, três clientes entraram na agência e foram rendidos também. No momento que o carteiro da unidade chegou, também foi rendido e ameaçado com arma de fogo.

Após a abertura do cofre, segundo o Sintect, os bandidos fugiram. Ainda não há pistas sobre o paradeiro dos indivíduos.