Já estão abertas as inscrições para o concurso da Câmara de Gurupi. A oferta é de 16 vagas distribuídas entre ensino fundamental e médio para os cargos de oficial administrativo, motorista e vigia. Das vagas ofertadas, uma será destinada ao portador de necessidade especial que terá classificação distinta.

As inscrições podem ser feitas a partir dessa quinta-feira, 23, até o dia 27 de março, por meio do site da IDESC-Instituto de Desenvolvimento Sócio-Cultural e Cidadania, banca organizada do concurso, no endereço eletrônico www.idescassessoria.org.br. As provas objetivas, de caráter eliminatório contendo 40 questões múltipla escolha, serão aplicadas no dia 30 de abril ás 8 horas da manhã.

Dos cargos que exigem o ensino fundamental completo são duas vagas para motorista e uma para vigia. Já para o cargo de oficial administrativo, que exige o ensino médio completo, a oferta é de 14 vagas. As taxas de inscrições são no valor de R$ 60,00 para os concorrentes ao cargo de vigia, R$ 70,00 para o cargo de motorista e R$ 80,00 para os concorrentes ao cargo de oficial administrativo. Os salários variam de R$ 973,89 a R$ 1.200,00.

Aos que pretendem requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição, devem fazê-lo e apresentarem os documentos que comprovam a necessidade da isenção até às 13 horas do dia 9 de março.

Mais informações no site da Idesc ou da Câmara Municipal de Gurupi www.gurupi.to.leg.br.