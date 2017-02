Para embalar a primeira noite de louvor e adoração do "Capital da Fé", o cantor Fernandinho, juntamente com cantores locais, sobe ao palco na arena montada na Vila Olímpica, ao lado do Ginásio Nilton Santos, em Palmas/TO, nesta próxima sexta-feira, 24.

Fernandinho é considerado um dos maiores nomes da música gospel. Iniciou a carreira em 2001, mas foi em 2003 que alcançou notoriedade nacional com o álbum “Faz Chover”. Em 2009 lançou “Uma Nova História”, música de maior sucesso comercial do cantor. O músico também coleciona sucesso com os títulos 'Caia Fogo', 'Jesus Filho de Deus' e 'Infinitamente Mais'. O público também poderá louvar ao som do mais novo trabalho de Fernandinho, “Galileu”.

Para facilitar a organização e revezamento entre os cantores foram montados dois palcos no formato geo space, com uma passarela ligando-os. E na sexta-feira, 24, também se apresentam Lucas Veigas, Thiago Mangela, Carlos e Mariano, Alan Marquezine, Pr. Wesley, Markinhos Rocha, Cecília Viola e DJ JP, que embalará a noite ao ritmo da música eletrônica.

O DJ João Paulo, mais conhecido como DJ JP, mais uma vez estará comandando o som todas às noites no palco do evento. Já o artista Allan Marquezine, que pela primeira vez se apresentará nos palcos do evento, apesar de ter carreira profissional como cantor há 17 anos, e ter no seu portfólio a participação em grandes eventos, esta será a sua primeira grande participação no segmento gospel, ao qual aderiu há menos de um ano.

Circuito Palmas Capital da Fé

O circuito também conta com a Vila Gastronômica, com 60 estandes de comida e artigos gospel. Os ganhadores da última edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu comercializarão os pratos vencedores do concurso. Dentro do circuito não será permitida a venda de bebida alcoólica. O objetivo da Prefeitura é transformar a Vila Olímpica, onde foi realizada os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em um local da família palmense, e para isso também será montado na estrutura um parque de diversões.

Neste ano, a expectativa da Prefeitura de Palmas é reunir mais de 180 mil pessoas durante as cinco noites do Capital da Fé, superando a edição passado quando registrou quase 150 mil pessoas e a primeira edição com um público de 90 mil.

Gasto com Artistas

O gasto com artistas no Palmas Capital da Fé é foco de questionamentos este ano. Apenas 17 artistas custarão cerca de R$ 1 milhão aos cofres públicos da Capital.