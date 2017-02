Com o tema "Um Carnaval de Paz e Alegria", vai ser dada a largada oficial do Carnafolia 2017, nesta quinta-feira, 23, onde a cidade portuense viverá dias de muita alegria, com uma série de novidades. Serão seis noites e duas matinês de muita animação com diversas atrações. Hoje, às 20 horas, acontecerá a eleição da corte carnavalesca para a escolha do rei momo, rainha do carnaval, e rainha da melhor idade na Praça do Centenário, com a participação da Banda Cobra D’água e Orquestra Porto Big Band.

Organizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretária Municipal da Cultura e do Turismo, representada pelo secretário Arnaldo Bahia, a expectativa é de receber 20 mil pessoas por noite. O que deverá reunir populares de municípios circunvizinhos fomentando a economia local nesses seis dias de festividades, também fortalecerá a cultura carnavalesca, e propiciará os portuenses a alegria de curtir um carnaval de paz.

O evento contará com o entretenimento cultural no Circuito Beira-Rio, e o Circuito Popular, pelas praças dos principais setores e distritos da cidade. Na sexta-feira, 24, o dia já começa (08h) com o espetáculo da Caçada da Boiúna, com os Bonecos Gigantes e o Grupo Tambores do Tocantins, percorrendo as ruas do Centro Histórico, saindo da Praça da Catedral seguindo para a Praça do Centenário. Às 21 horas, quem comanda o som no Circuito Beira-Rio, é o Show Gospel com Daniel e Samuel.

Além de marchinhas de carnaval, uma grande estrutura foi preparada para receber a população portuense e visitantes de outras localidades. Serão dois palcos Geo-Space, sendo eles, palco A e palco B, disponibilizados no circuito Beira-Rio, para os artistas que vão abrilhantar a festa. A Guarda Municipal juntamente com a Polícia Militar, Bombeiros e Civil vão atuar com um reforço especial de segurança.

A secretaria da Saúde estará presente com campanhas que alertam sobre o risco das DST’s e uma equipe de apoio com uma tenda para primeiros atendimentos. Também colocará à disposição uma ambulância e pela primeira vez estarão disponíveis testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e C.

A Secretaria da Assistência Social (Semas) com o apoio da primeira-dama Aline, estará presente com a participação de blocos da Terceira Idade e das crianças que participam dos programas sociais que formarão o bloco Algodão Doce. Com isso o carnaval terá a participação de toda a família portuense. A secretaria da Juventude também é parceira na grande festa e estará com sua equipe desenvolvendo ações de apoio.

Confira a programação oficial do Carnafolia 2017:

Quinta-feira 23/02/17

20h – Praça do Centenário – Escolha do Rei Momo, da Rainha do Carnaval e Rainha da Melhor Idade. Animação: Banda Cobra D’água E Orquestra Porto Big Band.

Campanha de distribuição de preservativos e panfletos.

Sexta-feira 24/02

08h – Praça Nossa Senhora das Merçês. Desfile da Cobra Boiúna com a apresentação: A Caçada da Boiúna e os Bonecos Gigantes e Grupo Tambores do Tocantins. Seguindo para a Praça do Centenário, anunciando a Chegada do Reinado de Momo (concentração na Praça do Centenário);

Campanha da SEMAS: Brinque o Carnaval sem brincar com os direitos humanos. Blitz da SEMAS/ JUVENTUDE/ SAÚDE/SECULT

Circuito Beira Rio

20h – Ministério GE

21h – Show Gospel com Daniel e Samuel Noite Gospel:

Sábado 25/02

8h – Praça do Centenário: Espetáculo A Caçada da Boiúna e os Bonecos Gigantes, e o Grupo Tambores do Tocantins – Circuito comércio local. Participação Semas/Juventude/Sesau/Secult

Circuito Popular

17h – CRAS Esperança Setor Brigadeiro Eduardo Gomes – Tambores do Tocantins. Com distribuição de geladinho, pipoca e algodão doce.

Circuito Beira Rio

20h – Orquestra Porto Big Band (Marchas Carnavalescas) – Palco B;

22h – Show com Banda Regional/Belelê – Palco B;

00h – Show com Banda Saia Rodada –Palco A;

2h – Show com Banda Regional/Maykinho Top – Palco B

Domingo 26/02

Circuito Popular

16h – Grupo Tambores do Tocantins – Distrito da Escola Brasil. (NAS) com distribuição de geladinho, pipoca e algodão doce;

17h – Grupo Tambores do Tocantins – Distrito de Pinheirópolis. Com distribuição de geladinho, pipoca e algodão doce;

Circuito Beira - Rio

17h – Matinê Banda Regional com a participação da Cobra Boiúna e os Bonecos Gigantes, Bloco Algodão Doce – Palco A;

17h – D’Vinil

20h- Orquestra Porto Big Band – Marchas Carnavalescas – Palco A;

22h – Show Banda Regional / Cleybim e Betão

00h – Show com Banda Papazoni – Palco B;

2h – Show com Banda Regional/ Daiane Paulinho – Palco A

Segunda-feira 27/02

Circuito Popular

16h – Setor Vila Nova – CRAS União – Caçada da Boiúna e os Bonecos Gigantes, e o Grupo Tambores do Tocantins. Com distribuição de geladinho, pipoca e algodão doce.

17h – Praça do Centenário – Apresentação Banda Porto Big Band percorrendo o Circuito Centro Histórico com marchas carnavalescas.

Circuito Beira-Rio

20h – Orquestra Porto Big Band – Marchas carnavalescas – Palco B;

22h – Show com Banda Regional/ Palco B;

00h- Show com Tatau – Palco A;

02h – Show com Banda Regional/ Palco B

Terça-feira 28/02

Circuito Popular

17h – Grupo Tambores do Tocantins – Praça do Setor Novo Planalto

Circuito Beira-Rio

16h – Concentração na Praça do Centenário – Espetáculo Caçada à Boiúna e os Bonecos Gigantes, percorrendo o Centro Histórico.

17h – Matinê – Banda Regional/ Doce Balanço– Palco A. Caçada à Boiúna e os Bonecos Gigantes;

20h – Apresentação da Orquestra Porto Big Band – Marchas Carnavalescas. Palco A;

22h – Show com Banda Regional/ Marcelo e Adriano – Palco A;

00h – Show com Israel e Rodolfo – Palco B;

02h – Show com Banda Regional/ Tambores do Tocantins – Palco A.