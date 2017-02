A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Monte Santo, com apoio de policiais civis da 6ª Delegacia Regional de Paraíso do Tocantins efetuou, nesta quinta-feira, 23, a prisão de Francisco José Ferreira, 43 anos de idade, ex-prefeito de Monte Santo/TO pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo. Ele foi detido quando se encontrava em sua residência, a qual fica localizada na região central de Monte Santo.

Conforme investigações da Polícia Civil, em janeiro de 2017 foi instaurado inquérito policial a fim de apurar a notícia de uma suposta prática de crime de peculato em prejuízo da Prefeitura de Monte Santo, sendo que as investigações foram iniciadas após a denúncia de que veículos oficiais do município haviam sido “sucateados”.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Lorena Josephine Oyama, ainda em janeiro de 2017, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências de ex-funcionários da garagem da Prefeitura, oportunidade em que foram encontrados diversos objetos, os quais, possivelmente, faziam parte do acervo municipal.

No decorrer das investigações, foram realizadas várias diligências que resultaram no cumprimento de outros mandados de busca e apreensão, sendo que na manhã desta quinta-feira, 23, na residência de Francisco José Ferreira Lima, mais conhecido como “Dedé”, foram localizados vários objetos, supostamente, pertencentes ao patrimônio público.

Ressalte-se que Francisco José foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de posse ilegal de arma de fogo, uma vez que os policiais civis encontraram em sua residência, duas espingardas, sendo uma, calibre 22, e outra, calibre 28, bem como 51 munições intactas de calibre 22.

Após os procedimentos cabíveis, Francisco José foi encaminhado à Central de Flagrantes de Gurupi, onde foi autuado em flagrante, mas recolheu fiança aos cofres públicos, conforme estipulado pela autoridade policial e, desta maneira, ganhou o direito de responder ao processo em liberdade.

A Delegacia de Polícia de Monte Santo, com apoio de demais policiais civis da Regional de Paraíso do Tocantins, ainda está realizando diligências, a fim de esclarecer os fatos e restituir todos os bens à Prefeitura de Monte Santo.