O presidente da Câmara de Palmas/TO, José do Lago Folha Filho (PSD), convocou durante a sessão na manhã desta quinta-feira, 23, todos os vereadores da Capital para sessão extraordinária hoje, às 15 horas, com o objetivo de votar a Lei Orçamentária Anual (LOA) da Capital e outras matérias prontas para votação.

O orçamento estimado para Palmas é de R$ 1,3 bilhão. De acordo com o vereador Milton Neris (PP), entre as outras pautas que podem entrar em votação nesta quinta-feira estão: aumento de 208% na taxa de lixo, 42% na iluminação pública e aumento do IPTU de mais de 84 mil imóveis urbanos em Palmas. "Estou pronto pra votar o orçamento, mas o pacote de maldades que aumenta imposto pro cidadão meu voto é contra", afirmou por meio de sua página na rede social Facebook.

Outros parlamentares posicionaram-se nas redes sociais contra o reajuste na taxa de lixo, iluminação e IPTU, sendo o caso dos vereadores Léo Barbosa (SD) e Rogério Freitas (PMDB). "Voto contra estes aumentos por compreender que são abusivos e imorais", segundo Léo. "Votarei contra todos os projetos que visam aumentar a carga tributária que pesa no bolso do cidadão", disse Freitas.

A votação do orçamento de Palmas vem sendo adiada desde o mês de dezembro de 2016. Na sessão do último dia 21, o vereador Júnior Geo (PROS), disse que a responsabilidade da LOA ainda não sido votada é única e exclusiva do Executivo de Palmas que ainda não havia encaminhado documentos obrigatórios.