O deputado estadual Paulo Mourão (PT) entregou nessa quinta-feira, dia 23, uma ambulância à população do município de Brejinho de Nazaré, a 115 km de Palmas, juntamente com a prefeita da cidade, Miyuki Hyashida. O veículo Fiat Doblô foi adquirido com recursos oriundos de emenda parlamentar de Mourão, destinada à saúde do Estado, no valor de R$ 840 mil. A emenda está beneficiando 11 municípios tocantinenses com novas ambulâncias.

Além de Brejinho de Nazaré, Porto Nacional, Cristalândia, Lagoa da Confusão, Pedro Afonso, chapada da Areia, Guaraí, Dois irmãos, Aurora do Tocantins, Paranã e Xambioá receberam um veículo zero quilômetro para a ampliação do atendimento à população na área da saúde.

Paulo Mourão reforçou o seu compromisso com a saúde que para ele deve ser sempre priorizada, tendo em vista a grande demanda. “Temos que priorizar a saúde e ampliar os serviços oferecidos à população. Tenho certeza que essas ambulâncias vão ajudar muito no transporte dos pacientes, garantindo assim, mais agilidade e qualidade nos atendimentos emergenciais daqueles que necessitam de transporte para tratamento em outros centros” observou.

A prefeita Miyuki disse que a aquisição da ambulância vem de encontro às necessidades da localidade. “A nova ambulância para o município vem atender as nossas necessidades, porque estávamos totalmente desprovidos de veículos para carregar os doentes. Agradecemos o empenho do deputado Paulo Mourão que tem sido um parceiro grandioso para o município”, destacou.

Já o secretário municipal de Saúde, Elismar Pereira Alves, reforçou que a ambulância chegou em uma boa hora, tendo em vista as condições de alguns veículos que segundo ele já estão sucateados. “Com essa nova ambulância vamos poder fazer o transporte dos pacientes com conforto, mais qualidade e principalmente dignidade”, sintetizou.